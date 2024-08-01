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Тюменские аграрии собрали более 4,6 тыс. тонн овощей

Экономика, 18:21 29 августа 2024

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 648 тонн овощей собрали аграрии Тюменской области со 115 гектаров. В частности, по данным на 29 августа, убрано 2 тыс. 842 тонны капусты, 1 тыс. 268 тонн свеклы, 340 тонн моркови. Урожайность составила 405 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Также обмолочено 53 тыс. 433 гектара зерновых и зернобобовых культур. В том числе 22 тыс. 256 га – яровых, 1 тыс. 425 га – озимых, 29 тыс. 752 га – гороха. Валовой сбор составил 138 тыс. 72 тонны.

Аграрии собрали 9 тыс. 269 тонн картофеля на 292 гектарах. Урожайность – 318 центнеров с гектара.

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# уборка урожая

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