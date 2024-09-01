В Тюменской области добывают 55% нефти и 85% газа страны

| Фото: ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

В Тюменской области, включая Югру и Ямал, добывается 55% нефти и 85% газа страны. В этих показателях – колоссальный труд тысяч нефтяников и работников смежных сфер. 1 сентября в России отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности.

Около 80% добычи нефти на юге Тюменской области, по данным на конец 2023 года, обеспечивают за счет реализации Уватского проекта. Из его месторождений компания "РН-Уватнефтегаз", входящая в нефтедобывающий комплекс "Роснефти", в 2024 году добыла уже 140 млн тонн нефти.

Масштабное освоение нефтяных запасов юга Тюменской области под знаменем Уватского проекта начиналось в 2004 году со значительной государственной поддержкой и без ощущения уверенности в успехе. На тот момент он включал в себя 10 открытых месторождений нефти на 11 лицензионных участках с суммарными извлекаемыми запасами около 150 млн тонн.

Высокий результат удалось достичь за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений, использования современных, в том числе цифровых, технологий, а также благодаря развитию производственной инфраструктуры. Так, чтобы эффективно осваивать месторождения в условиях труднодоступной болотистой местности, на Уватском проекте применили стратегию по созданию хабов. Это центры с единой инфраструктурой, к которым присоединяются менее крупные месторождения-спутники. Сейчас действуют четыре хаба: Усть-Тегусский, Протозановский, Тямкинский и Кальчинский, их инфраструктура активно расширяется. Были построены два центральных пункта сбора нефти, две нефтеперекачивающие станции, пять испытательных химико-аналитических лабораторий. Использование единой инфраструктуры позволяет получить синергетический эффект и повысить экономическую эффективность эксплуатации месторождений.

В 2024 году "РН-Уватнефтегаз" запустил в промышленную эксплуатацию новое месторождение – Северо-Немчиновское.

Активно идут в Тюменской области и геологоразведочные работы. В 2023 году бурение поисково-оценочных скважин и выполнение сейсморазведочных работ в 3D-формате, позволило достичь восполнения добычи нефти на Уватском проекте более 200%.

| Фото: Иван Турковец | Фото: Иван Турковец

Что касается округов, то накопленная добыча нефти в Югре – 12,9 млрд тонн. При этом в недрах покоятся еще около 40% всех извлекаемых запасов российской нефти. Это около 11,3 миллиарда тонн, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. По мере выработки традиционных запасов месторождений растет и значимость трудноизвлекаемых запасов. В общем объеме нефтедобычи в Югре на них приходится около 24% (порядка 52 млн тонн), а к 2040 году этот показатель может достигнуть 50%.

Согласно социально-экономическому прогнозу развития ЯНАО до 2025 года, основная часть объемов добычи природного газа приходится на автономный округ (81,5 %). В дальнейшем тенденция сохранится. Также в 2023 году "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ввело работу скважину со стартовым дебитом свыше 1 тыс. тонн в сутки. Это лучший показатель за всю историю разработки отдаленной группы месторождений. Начальные геологические запасы разрабатываемой залежи оценивались в 4,5 млн тонн нефти.

Формирование и рост данной отрасли в регионе привели к созданию Ассоциации "Нефтегазовый кластер Тюменской области". Главой задачей объединения является продвижение участников рынка и создание высокотехнологичных проектов. Проект планирует снизить доли импортного оборудования в этой сфере на 40% уже к концу 2024 года.