Дожди вносят коррективы в уборочную страду заводоуковских фермеров

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Два предприятия Заводоуковского городского округа не смогли приступить к косовице 30 августа - на ход уборочной кампании повлияли дожди. Обеспокоенность ходом работ высказала глава муниципалитета Светлана Касенова.

"У наших аграриев набирает обороты уборочная кампания. Обильные осадки в августе дают о себе знать. Зерно и зеленый корм приходится убирать с полей с высокой влажностью. А это значит, что сельхозтоваропроизводителям нужно будет доводить зерно до оптимальной влажности, позволяющей его хранить. Это дополнительные время и финансовые затраты. Есть опасения, что дожди возобновятся и уборочная затянется", - написала Касенова в своих аккаунтах в соцсетях.

Земледельцы округа обмолотили 13 % зерновых и зернобобовых культур, в прошлом году в это время был уже 41 %.

Средняя урожайность зерна составляет 32,8 центнера с гектара. Картофеля пока убрали 3 %, капусты - 10 %. К сбору урожая моркови и свеклы еще не приступали.

"Желаю нашим аграриям хорошей погоды и сил. Убеждена, зерно и овощи с полей мы уберем в оптимальные сроки", - сказала глава Заводоуковского городского округа.