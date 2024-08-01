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Депутат Госдумы Александр Ремезков передал канцелярские наборы тюменским первоклассникам

Политика, 15:49 31 августа 2024

пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" | Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Подарки к новому учебному году от депутата Госдумы России Александра Ремезкова получили в Тюмени дети из семей, находящихся под патронажем АНО Центр поддержки семей "Помощь рядом".

По поручению депутата его региональные помощники накануне Дня знаний вручили около 15 больших канцелярских наборов тем, кто пойдёт в первый класс.

Праздник с чаепитием и подарками для будущих первоклассников и их родителей провели центре, в новом помещении, при содействии депутата выделенном некоммерческой организации для проекта "Тюменская Дармарка – своих не бросаем".

Александр Ремезков оказывает активное содействие организации, которая помогает тюменским малоимущим, многодетным и приемным семьям, семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.

На торжественном мероприятии накануне Дня знаний детям и их родителям были переданы тёплые слова приветствия от депутата, который представляет в Госдуме России интересы жителей Тюменской области.

"Я постарался внести свой вклад в работу региональных и федеральных властей по подготовке школ к новому учебному году, по поддержке семей с детьми школьного возраста", - рассказал депутат.

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# Александр Ремезков , День знаний , первоклассники

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