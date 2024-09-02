В Тюменской области подписали соглашение с китайской "Тайхэ Шэньси"

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Соглашение о сотрудничестве подписали Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" и китайская компания "Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси". Одно из крупнейших национальных предприятий Китая планирует реализовать инвестиционные проекты на территории региона.

Подписи под документом поставили генеральный директор инвестагентства Николай Пуртов и председатель правления компании Ван Ихун.

"Это новый этап в отношениях, открывающий перед нами широкие перспективы и возможности для дальнейшего развития. В первую очередь, это укрепление экономических связей и привлечение инвестиций в ключевые отрасли", - считает Николай Пуртов.

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"Тайхэ Шэньси" - высокотехнологичное предприятие Китая, имеет пять основных производственных систем: бурение, буровые инструменты, геологоразведка, новые материалы и искусственный интеллект, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.