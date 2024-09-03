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С обсуждения бюджетной политики начали осеннюю сессию депутаты облдумы

Политика, 17:43 03 сентября 2024

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Утвержденный план по доходам областного бюджета на 2024 год предлагается увеличить на сумму 32 млн 787 тыс. 358 рублей. Таким образом он составит 279 млн 208 тыс. 888 рублей.

Обновленные параметры главного финансового документа региона представил директор областного департамента финансов Михаил Таранов на первом заседании социального комитета в рамках осенней сессии, сообщает Тюменская областная дума.

Депутаты комитета поддержали предложение. Планируется, что ассигнования пойдут на реализацию государственных программ.

"За первое полугодие в Тюменской области все социальные расходы были полностью исполнены, все социальные гарантии, которые предоставляет правительство региона, были полностью обеспечены необходимым финансированием", - подвела итоги заседания председатель комитета Ольга Швецова.

Она подчеркнула, что депутаты внимательно следят за состоянием социальной сферы. Находясь в постоянном диалоге с жителями, при необходимости они оперативно выходят с законодательными инициативами по совершенствованию соцполитики.

По словам заместителя председателя комитета Тамары Казанцевой, увеличение доходной части бюджета позволит направить финансовые ресурсы на решение актуальных социальных вопросов.

"Увеличится финансирование строительства школ. Две школы уже возведены, еще десять в стадии строительства. Будут направлены дополнительные средства на проектирование новых объектов культуры и здравоохранения", - отметила депутат.

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# облдума , Ольга Швецова , Тамара Казанцева

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