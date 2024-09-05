4 тыс. 892 тюменца посетили молодежный день в инфопарке на Цветном бульваре
Общество, 17:45 05 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
4 тыс. 892 тюменца посетили молодежный день в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" 1 сентября. Жители города узнали о направлениях работы молодежных пространств региона и приняли участие в интерактивах, сообщает медиацентр молодежной политики региона.
Для тюменцев организовали две выставки, три мастер-класса, открытый фестиваль гик-культуры с настольными играми и танцами, выступление творческих коллективов, интерактивную лекцию, две театральные постановки и детскую игру. В этот день также объявили о старте заявочной кампании регионального этапа проекта "Студент года — 2024".