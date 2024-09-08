Голосование в Тюменской области проходит в штатном режиме, рассказал Игорь Халин

| Фото: Инна Пахомова, ИА Тюменская линия | Фото: Инна Пахомова, ИА Тюменская линия

Голосование проходит на 113 избирательных участках в Тюменской области 8 сентября. Право принимать участие в этих выборах в регионе имеют 99 тыс. 911 человек. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Атмосфера на них спокойная.

Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

В регионе в единый день голосования проходят 40 избирательных кампаний. Распределяется 196 депутатских мандатов. К выборам допущены 450 кандидатов.

Основных выборов насчитывается 14. Избираются думы Ялуторовска и Голышмановского городского округа по 20 мандатов и 12 дум сельских поселений в Тюменском районе. 26 дополнительных выборов организовано в 12 муниципальных районах и в 25 сельских поселениях области.

“Мы голосуем в течении одного дня, дистанционного, электронного голосования нет. На каждом избирательном участке – видеофиксация. Есть технология QR-кодирования: на каждом протоколе участковой избирательной комиссии имеется двухмерный QR-код. Считаем, что Тюменская область начала свой единый день голосования, вступила в него”, – сказал Игорь Халин.

Если говорить о выборах депутатов городской думы, то наиболее активно голосуют избиратели Голышмановского городского округа, где явка составила уже более 7%. Если говорить о Тюменском районе, то там в лидерах – Винзилинское муниципальное образование с явкой более 3,5%. Более 5% зафиксировано в Муллашах, 3% - в Нариманово, более 4% – в Онохино, почти 3% в Успенке. В среднем по области явка составляет чуть более 3%. Проголосовало уже более 3 тыс. 200 избирателей в целом на муниципальных выборах Тюменской области.

Что касается дополнительных выборов, по Тобольску явка – почти 8%, в сельских поселениях наблюдается тоже чуть более 3%.

"За всю кампанию получили девять обращений, все они разрешены. Подтвердилось только одно нарушение, пять материалов находится на проверке в органах внутренних дел. В основном это по Голышмановскому городскому округу. Одно – по Винзилям. Кампания у нас началась достаточно спокойно, в рабочей обстановке. Атмосфера тоже спокойная. Особое внимание уделяется поддержанию общественной безопасности, антитеррористической, противопожарной защищенности на избирательных участках. Тюменская область голосует избирательные комиссии все находятся в работе. Мы ждем наших избирателей на участках”, – заключил председатель избирательной комиссии Тюменской области.

На 51 участке на Ямале голосование на дополнительных выборах депутатов Тюменской областной думы действующего 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3 – Муравленковскому – проходит уже третий день. За первые день – 6 сентября –– явка на Ямале составила 18,15%. Это 17 тыс. 756 человек. За 7 сентября проголосовало 23,71%. Это 21 тыс. 100 избирателей на Ямале. Как отмечает Игорь Халин, наиболее активны люди в Пуровском районе. Явка там составила более 31%. Далее идут Муравленко и Ноябрьск.

Каких-либо заявлений, обращений, нештатных ситуации в ходе дополнительных выборов депутатов Тюменской областной думы на данный момент нет, заверил председатель избирательной комиссии региона.

Отметим, с 19 августа на территории Ямало-Ненецкого автономного округа было организовано досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях.

Проголосовало 370 избирателей.

"У нас досрочное голосование началось 28 августа. Проводилось оно только в помещениях наших участковых избирательных комиссий в рабочие дни с 16 до 20 часов. В субботу с 10 до 14 часов. Досрочно за этот период проголосовало 3,27% – 3 тысячи 279 избирателей”, – сказал Игорь Халин.

В Уральском федеральном округе избираются губернаторы Челябинской и Курганской областей, депутаты Курганской городской думы. В настоящий момент идет заседание думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где все предложенные главой государства кандидаты выступают со своими программными заявлениями.

Председатель избирательной комиссии региона добавил, что единый день голосования достаточно масштабный. В Российской Федерации назначено около 4 тыс. избирательных кампаний. Избираются 13 законодательных собраний, в том числе Московская городская дума и 21 высшее должностное лицо.

Инна Пахомова