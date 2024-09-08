29,95 % составила средняя явка в Тюменской области в единый день голосования

| Фото: Инна Пахомова, ИА Тюменская линия | Фото: Инна Пахомова, ИА Тюменская линия

29,95% составила средняя явка по Тюменской области на 20 часов в единый день голосования, 8 сентября. Все избирательные участки закрылись вовремя.

Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на пресс-конференции.

На Ямале проводились дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (Муравленковскому). Здесь явка по округу составила 30,16%. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований региона явка на 20 часов — 29,75%, на допвыборах депутатов представительных органов сельских поселений явка — 63,31%.

Что касается основных выборов дум городских округов - Голышмановского округа второго созыва и Ялуторовской гордумы восьмого созыва - явка избирателей достигла 39,70% и 28,63%, соответственно. В Тюменском муниципальном районе в единый день голосования проводились выборы в 12 сельских поселениях. Участие в голосовании приняли участие 12 тыс. 52 человека.

"Радует, что не было допущено никаких внештатных ситуаций, выборы прошли без происшествий, спокойно. Обращений было минимум. Считаем, что 11 обращений за всю кампанию — это достаточно неплохо. Было классическое голосование с помощью бюллетеней, кто хотел проголосовать, тот это сделал. Отработали мы удовлетворительно и надеемся, что результаты будут тоже достойными", — подчеркнул Игорь Халин.

Напомним, что для избирателей сегодня работали 113 избирательных участков в Тюменской области. 8 сентября в регионе прошло 40 избирательных кампаний, 14 из которых — основные. По итогам голосования будет распределено 196 вакантных депутатских мандатов.

Виктория Макарова