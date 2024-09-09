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В Тобольске появится первый в России центр пилотирования технологий производства полимеров

Экономика, 13:42 09 сентября 2024

ИА "Тюменская линия"

Центр пилотирования технологий производства полимеров появится в Тобольске. Это первый подобный проект для России, сообщает ЗапСибНефтехим.

"Вместе с Центром исследований и масштабирования технологий, который откроется в Казани к 2027 году, и фабрикой по производству катализаторов, создание которой рассматривается там же, в Татарстане, новый Центр пилотирования технологий в Тобольске станет частью научно-исследовательской инфраструктуры СИБУР Инноваций. В нем можно будет тестировать более 90 % существующих и перспективных технологий производства полимеров, проверять наработки СИБУРа в области катализаторов, а в перспективе — и лицензировать эти технологии", - пояснили в компании.

vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

Центр объединит специалистов с глубокой промышленной и научной экспертизой, чей опыт, синергия с Запсибнефтехимом и сотрудничество с ведущими компаниями-партнерами позволят решать сложные технологические и инженерные задачи.

Сейчас на площадке центра завершен монтаж основного технологического оборудования. В сентябре закончат строительство и начнут пуско-наладочные работы. В конце 2024 года запустят испытания с получением тестовых продуктов.

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# ЗапСибНефтехим , полимеры , СИБУР , Тобольск

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