Более 585 тысяч жителей Тюменской области получат налоговые уведомления в электронном виде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 585 тысяч жителей Тюменской области получат уведомления об уплате имущественных налогов в электронном виде. Письма поступят в их личные кабинеты сайта ФНС России и Госуслуг, сообщает региональное налоговое управление.

"В ближайшее время стартует массовая рассылка жителям области сводных налоговых уведомлений за владение имуществом в течение 2023 года. Более 585 тысяч граждан региона, или 89 процентов, получат уведомления на оплату налогов в электронном виде, через личный кабинет ФНС России или посредством единого портала государственных и муниципальных услуг", - отметила руководитель управления ФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, сводные налоговые уведомления за 2023 г. адресованы гражданам, которые владели транспортными средствами, земельными участками, квартирами, домами, гаражами и другими объектами капитального строительства. А также их несовершеннолетним детям, которые на праве собственности имеют недвижимость или долю в таком имуществе.

Для удобства в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" создан специальный раздел - "Семейный доступ", который позволяет родителям быть в курсе налоговых обязанностей своих детей.