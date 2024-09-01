Юные теннисисты со всей страны встретятся на соревнованиях в Тюмени

| Фото: Федерация тенниса Тюменской области | Фото: Федерация тенниса Тюменской области

Первенство региона по теннису стартует в Тюмени в теннисном центре "Лидер" 14 сентября. Лидеров определят в личном и парном зачетах среди ребят 9-10 и до 15 лет, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Из порядка 200 заявок на первенство планируется отобрать только 28 участников, имеющих наиболее количество рейтинговых очков. Еще четыре участника будут определены по итогам отборочных игр, которые пройдут 14 и 15 сентября. Таким образом, в основную сетку состязаний пройдут только 32 теннисиста. Тюменцев из них - 10 человек.

По итогам официальных состязаний теннисисты получают рейтинговые очки, благодаря которым они могут отобраться для участия в других турнирах.