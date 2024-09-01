В Тюменской области запустили механизм обратной связи "Центр управления регионом – Бизнес.72"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый механизм обратной связи для бизнеса - "Центр управления регионом – Бизнес.72" или "ЦУР-Бизнес.72" запустили в Тюменской области. Раньше региональные и муниципальные органы власти использовали разные способы получения обращений от предпринимателей, что приводило к длительным срокам ответа, сообщает инвестиционное агентство.

"ЦУР-Бизнес.72" решает эту проблему, собирая все обращения бизнеса в единой системе и обеспечивая профессиональный и своевременный подход к их отработке.

Ключевые особенности ресурса: упрощение и повышение прозрачности взаимодействия; сокращение срока получения ответа. Классификатор делит обращения на семь категорий: поддержка и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимого имущества, экология и природопользование; сроки ответа: на простые вопросы – не более 10 дней, на сложные консультации – 30 дней.

Предусмотрено задействование инвестиционных комитетов в решении проблем бизнеса в досудебном порядке и формирование базы проблемных вопросов: информация об обращениях будет использоваться для принятия управленческих решений и формирования мер поддержки бизнеса.

Подать обращение можно на портале Госуслуг через специальный раздел "Обратная связь бизнеса" и виджет на официальных сайтах органов региональных властей: "Возникли трудности при ведении бизнеса в регионе?".

Единый телефон: 8-800-444-72-00.

"ЦУР-Бизнес.72" – это новый инструмент для укрепления взаимодействия между бизнесом и властью в Тюменской области, направленный на повышение инвестиционной привлекательности региона и создание благоприятных условий для развития бизнеса", - прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.