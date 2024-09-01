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Тюменский институт подписал соглашение с узбекской компанией

Экономика, 16:49 12 сентября 2024

vk.com/ezikeeva_sovetnik | Фото: vk.com/ezikeeva_sovetnik

Соглашение о сотрудничестве подписали Международный институт дополнительного образования Тюменской области (МИДО) и негосударственное образовательное учреждение "ERIELL Prof Education" ("Эриэлл") 12 сентября. Предмет договора - профессиональное образование и повышение квалификации специалистов нефтегазовой отрасли, сообщила президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева на своей странице во ВКонтакте по итогам визита в Узбекистан.

"Цели данного соглашения впечатляют: организация специализированного обучения для работников нефтегазовой отрасли, чтобы обеспечить высокие стандарты профессиональных знаний и навыков, получение аккредитации совместного учебного центра, что позволит проводить обучение на международном уровне, признанном как в России, так и в Узбекистане", - отметила она.

Также предусмотрено внедрение современных методик и технологий в образовательные программы для повышения эффективности и практической направленности обучения. Создание возможностей для постоянного профессионального роста и развития специалистов через обмен опытом и знаниями между двумя странами.

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Это важный шаг в развитии и укреплении профессиональных связей между Россией и Узбекистаном в сфере нефтегазовой промышленности, уверена Езикеева.

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# международное сотрудничество , Ольга Езикеева , ТПП Тюменской области

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