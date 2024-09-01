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В Тюмени из машины во время движения выпал трехлетний ребенок

Происшествия, 16:27 13 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трехлетний малыш выпал из автомобиля в центре Тюмени у перекрестка улиц Ленина и Челюскинцев. Водителя установили автоинспекторы, сообщает пресс-служба ГАИ Тюменской области

Сам водитель не понимает, как все произошло. По свидетельству отца, оба мальчика ехали на заднем сиденье, в автокреслах. Как открылась дверь и почему ребенок выпал из автокресла, отец пояснить не может.

"К счастью, все закончилось хорошо: мальчик не получил тяжелых травм, у него царапина на щеке, и на следующий день ребенок пошел в детский сад. Автоинспекторы оформили ДТП с участием ребенка, отец-водитель будет привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей", - отметили в ведомстве.

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# детская безопасность , ДТП

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