Жители Тюменской области выполнят нормативы ГТО на "Кроссе Нации"

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

В муниципальных образованиях региона программа "Кросса нации" будет дополнена работой площадок комплекса "Готов к труду и обороне" и приёмом нормативов.

Так, выполнить нормативы на дистанциях 1, 2 и 3 км смогут участники "Кросса нации" в с. Юргинское 14 сентября. 15 сентября в поселениях Ишимского района в рамках Дня бега инструкторы примут нормативы по бегу у всех желающих.

21 сентября в Заводоуковском муниципальном округе в ходе открытия "Кросса Нации" состоится вручения знаков отличия ГТО. В этот же день жителям Омутинского района предложат не просто пробежать "Кросс Нации", но и выполнить беговые нормативы.