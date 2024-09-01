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Жители Тюменской области выполнят нормативы ГТО на "Кроссе Нации"

Спорт, 13:14 14 сентября 2024

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

В муниципальных образованиях региона программа "Кросса нации" будет дополнена работой площадок комплекса "Готов к труду и обороне" и приёмом нормативов.

Так, выполнить нормативы на дистанциях 1, 2 и 3 км смогут участники "Кросса нации" в с. Юргинское 14 сентября. 15 сентября в поселениях Ишимского района в рамках Дня бега инструкторы примут нормативы по бегу у всех желающих.

21 сентября в Заводоуковском муниципальном округе в ходе открытия "Кросса Нации" состоится вручения знаков отличия ГТО. В этот же день жителям Омутинского района предложат не просто пробежать "Кросс Нации", но и выполнить беговые нормативы.

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# ГТО , Кросс нации

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