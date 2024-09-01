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Тест-драйвы на электротрициклах пройдут участники инклюзивного фестиваля в Тюмени

Спорт, 09:08 17 сентября 2024

СОКИ "Шанс" | Фото: СОКИ "Шанс"

Инклюзивный фестиваль спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей "Играем всей семьей!" пройдет в Тюмени на открытой уличной площадке ДТиЦ "Пионер" 19 сентября, сообщает региональный департамент спорта.

Участников ждут инклюзивные игры, спортивные турниры по городкам, напольному керлингу, бочче, настольным спортивным играм. А также мастер-классы по баскетболу 3x3, текболу, тест-драйвы на электротрициклах и электросамокатах.

СОКИ "Шанс" | Фото: СОКИ "Шанс"

Победителей определят в каждом турнире по виду спорта, среди них разыграют специальные призы.

По всем вопросам организаторы предлагают обращаться к председателю клуба "Шанс" Елизавете Меркушиной по телефону 89829080823.

Добавим, мероприятия проходят в рамках грантового проекта. Он направлен на развитие и популяризацию инклюзивного туризма, адаптивного спорта и укрепление семейных ценностей. Победителями конкурса муниципального гранта администрации города стали Тюменская областная организация ВОИ и спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс".

СОКИ "Шанс" | Фото: СОКИ "Шанс"

Возрастное ограничение: 12+

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# ДТиС Пионер , инклюзия , семья

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