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Тюменский спортсмен Александр Терентьев завоевал золотую медаль на спринтерских гонках

Спорт, 18:07 16 сентября 2024

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменский спортсмен Александр Терентьев завоевал золотую медаль на спринтерских гонках свободным стилем в рамках чемпионата России по лыжным гонкам (лыжероллеры). Забеги продолжаются в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Как сообщает информационный центр правительства региона, на старт вышли 92 представительницы прекрасного пола, а среди мужчин соревновались 172 спортсмена.

На втором месте среди мужчин разместился Савелий Коростелев (Республика Татарстан). Третья строчка досталась Ивану Горбунову (Республика Татарстан).

Среди женщин первое место завоевала Анастасия Фалеева (Республика Татарстан). Второе присудили Алене Барановой (Москва), третье – Дарье Непряевой (Республика Татарстан).

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# спортсмены , чемпионат

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