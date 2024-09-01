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Тюмень примет финал Кубка России по авиамодельному спорту

Спорт, 08:14 18 сентября 2024

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Финал Кубка России по авиамодельному спорту пройдет на кордодроме центра физкультурной и спортивной работы "Сибиряк" Тюменского района с 20 по 22 сентября. Участниками станут 44 спортсмена из Вологодской, Московской, Новосибирской, Самарской, Свердловской и Тюменской областей, ХМАО, Башкортостана и Удмуртской Республики, а также Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает ДТиС "Пионер".

Отбор на состязания от Тюменской области прошли семь спортсменов, в том числе старший тренер преподаватель центра технических видов спорта "Пионера", мастер спорта СССР Владимир Колмаков и три его воспитанника: мастер спорта России Илья Попов, кандидаты в мастера спорта Богдан Бабий и Александр Колмаков.

Торжественное открытие состоится 20 сентября в 10 часов. Далее по программе в течение трех соревновательных дней с 10 часов стартуют состязания сборных команд. Закрытие финала намечено на 16 часов 30 минут 22 сентября. Экипажи, занявшие призовые места, войдут в основной состав национальной сборной команды России в классе F-2D на 2025 год.

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# авиамодельный спорт

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