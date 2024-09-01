Тюменец обманом взял у своей знакомой 450 тыс. рублей и проиграл деньги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

450 тыс. рублей обманом похитил у тюменки 1969 года рождения знакомый, попросив ее оформить на себя займ. Женщина оформила кредит на данную сумму и перевела их на счет мужчины, который обязался вернуть долг через два месяца, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Однако до сегодняшнего дня заемщик не отдал деньги, перестав выходить на связь. Сотрудники полиции задержали безработного подозреваемого 37-летнего гражданина и доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном и рассказал, что проиграл деньги.

На него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 "Мошенничество". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.