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У отечественной нефтегазовой сферы большие перспективы, считает Александр Моор

Губернатор, 21:00 18 сентября 2024

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

С каждым годом значение Промышленно-энергетического форума TNF как главной отраслевой площадки страны растет. В Тюмень приезжают все больше гостей и участников, программа мероприятия становится более насыщенной и содержательной, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях по итогам третьего дня TNF-2024.

"И это объяснимо. У отечественной нефтегазовой сферы большие перспективы. Сегодня отрасль является технологическим лидером, квалифицированным заказчиком, создает спрос на IT-услуги, на научные исследования. Самые перспективные технологии и разработки представлены в эти дни в Тюмени", - написал глава региона.

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Он добавил, что 18 сентября на площадке работали федеральные министры Антон Алиханов и Сергей Цивилев, губернаторы ХМАо-Югры Руслан Кухарук и ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также присутствовал министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко. Приехала представительная делегация из Казахстана.

"Это говорит о растущем потенциале форума и в развитии наших международных связей в сфере ТЭК", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , ТНФ , ТЭК

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