Предприятия ТЭК разработают новый отраслевой подход к обустройству месторождений

| Фото: Сергей Дадеев, пресс-служба «Газпромнефть-Развития» | Фото: Сергей Дадеев, пресс-служба «Газпромнефть-Развития»

На полях Промышленно-энергетического форума TNF представители компаний ТЭК, вендоров, сервисных предприятий и производителей оборудования обсудили вызовы, связанные с потребностью нефтегазовой отрасли в инновационных решениях и цифровых инструментах при разработке и обустройстве месторождений.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Развития" Айдара Сарварова, рост добычи, развитие активов в Восточной Сибири, короткие сроки на реализацию проектов ставят перед отраслью новые вызовы.

"Мы серьезно подходим к развитию наших процессов на базе цифровых возможностей, успешно применяя перспективные решения в разведке, добыче, бурении, строительстве и теперь готовы к следующему шагу. Переход на управление бизнес-процессами на основе единой информационной среды и цифровых моделей создаст прочный фундамент для построения цифровой нефтяной компании".

Работа по отраслевой стандартизации информационной цифровой среды будет вестись Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). Для этого на его базе формируется отдельный комитет, в задачи которого войдет, в том числе, создание основ цифрового развития инструментов для нефтегазовых компаний и российского протокола обмена данных между информационными системами.

"Совместно с коллегами мы определили дальнейшие векторы работы в этом направлении. Безусловно, объединив усилия отрасли и применив колоссальный опыт и экспертизу "Газпромнефть-Развития" в сфере информационного моделирования, мы придем к созданию отечественной стандартизации и унифицируем требования отрасли к производителям", - подчеркнул директор программ по модульным и мобильным инфраструктурным решениям "Газпромнефть-Развития" Альберт Атнагулов.

Ирина Михайлова