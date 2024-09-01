Глава Минпромторга России и губернаторы осмотрели самый большой самолётный ангар в УФО

| Фото: из Telegram-канала губернатор Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатор Тюменской области Александра Моора

Глава Минпромторга России Антон Алиханов, губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов осмотрели самый большой самолётный ангар в Уральском Федеральном округе. Он расположен в аэропорту Рощино Тюмени. Комплекс предназначен для авиационно-технического обслуживания самолётов.

| Фото: из Telegram-канала губернатор Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатор Тюменской области Александра Моора

"Здесь обслуживаются самолёты авиакомпании "Ямал". Производственные мощности позволяют проводить работы одновременно на шести самолётах "Суперджет-100". В будущем, после выпуска в серийное производство самолётов "МС-21", в комплексе смогут ремонтировать одновременно четыре таких воздушных судна", - рассказал губернатор Тюменской области в своем Telegram-канале.

Для строительства этого важного объекта были пересмотрены параметры программы "Сотрудничество", поскольку он подразумевает еще и новые возможности по развитию транспортной доступности и инфраструктуры, новые рабочие места для тюменцев.

"Такие вложения в наше сотрудничество ещё раз доказывают, что программа реализуется в интересах жителей всех трёх регионов", - подчеркнул Александр Моор.