Компании ТЭК поделились опытом привлечения креативных индустрий для решения производственных задач

| Фото: Михаил Голянский | Фото: Михаил Голянский

С какими вызовами сегодня сталкивается нефтегазовый сектор и какую в этом роль играют продукты креативной индустрии рассказал на полях форума TNF Федор Герасимов, заместитель генерального директора по бизнес-трансформации "Газпромнефть-Ямала". Предприятие разрабатывает труднодоступные месторождения в суровых климатических условиях.

"Перед отраслью сейчас стоит ряд технологических вызовов, а значит у нас есть запрос на новые идеи и разработки", - подчеркнул Герасимов во время своего выступления на дискуссионной сессии.

По его словам, предприятие имеет положительный опыт взаимодействия с сектором креативных индустрий, куда входят производители оборудования и цифровых технологий, ученые, ИТ-разработчики. Так, дефицит комплектующих деталей для оборудования сегодня в компании восполняют за счет 3D печати. За эффективностью и проведением работ на производственных объектах следят через "умные камеры". Видеоаналитика применяется в бурении скважин и строительстве инфраструктуры.

По словам спикера, огромную популярность получила разработка цифровых двойников месторождений. В режиме реального времени специалисты отслеживают работу всех объектов инфраструктуры и производственный процесс.

| Фото: Михаил Голянский | Фото: Михаил Голянский

"Для получения совместного продукта нам нужно больше и чаще взаимодействовать и слышать потребности друг друга. Творческая экономика – это новый тренд, который однозначно будет все больше и больше проникать в продукты разного назначения, а значит станет драйвером экономического развития", – резюмировал Федор Герасимов.

Ирина Михайлова