Любители скандинавской ходьбы выйдут на старт в экопарке "Затюменский" 28 сентября

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Любители скандинавской ходьбы выйдут на старт в рамках Всероссийского дня ходьбы на территории экопарка "Затюменский" 28 сентября. Регистрация участников запланирована на 8 часов, торжественное открытие мероприятия - в 8 часов 30 минут, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

На массовый старт в 5 км участники выйдут совместно с традиционным забегом "5 верст". Массовый и спортивный старт на 3 км запланированы на 9 часов 15 минут.

Более 150 спортсменов смогут продемонстрировать свою физическую подготовку и зарядится бодростью и хорошим настроением. А самых активных и быстрых участников спортивного праздника наградят медалями и дипломами.