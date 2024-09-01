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Финальная неделя Международной олимпиады по финансовой безопасности стартовала в Сириусе

Экономика, 12:47 30 сентября 2024

пресс-служба Финансового университета при правительстве РФ | Фото: пресс-служба Финансового университета при правительстве РФ

Финальная неделя IV Международной олимпиады по финансовой безопасности проходит на федеральной территории "Сириус" с 30 сентября по 4 октября при поддержке национального проекта "Образование".

Накануне на площадке Финансового университета при правительстве Российской Федерации в Москве состоялась учредительная конференция Международного движения по финансовой безопасности. Председателем президиума движения избран заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместителем – директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

"Сегодня мы совместно с Росфинмониторингом дали старт новому движению, которое свободно от политических барьеров и ограничений. Его главная цель – объединить молодежь разных стран для успешного решения вопросов в сфере финансовой безопасности. Мы очень рады, что сегодня в учредительной конференции Движения приняли участие представители 36 стран. Уверен, с каждым годом к проекту будут присоединяться все новые государства, и, в конечном итоге, наши ценности будет разделять бо́льшая часть мирового сообщества", – отметил Дмитрий Чернышенко.

пресс-служба Финансового университета при правительстве РФ | Фото: пресс-служба Финансового университета при правительстве РФ

Идею о создании Международного движения по финансовой безопасности высказал студент факультета юриспруденции Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) Аугусто Леммерц в ходе встречи президента России Владимира Путина с финалистами III Олимпиады в октябре 2023 года.

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# олимпиада , финансовая грамотность

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