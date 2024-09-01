Работников детских садов Тюмени с профессиональным праздником поздравили городские депутаты

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Воспитателей и работников дошкольных учреждений 23-го избирательного округа поздравил с профессиональным праздником депутат Тюменской городской думы Виктор Корчагин.

"Это день, когда мы отмечаем ваш неоценимый вклад в воспитание и развитие наших детей. В округе я поздравил сотрудников детских садов, вручил Благодарности и Почетные грамоты Тюменской городской думы", - отметил народный избранник и подарил цветы в знак признания их труда и заботы.

"Ваши усилия помогают формировать здоровое будущее для наших детей, наполняя их жизни радостью, знаниями и теплом. Спасибо за вашу преданность и любовь к детям! Вы делаете мир ярче и добрее", - добавил он.

Депутат Александр Захаров побывал на праздничной планерке, посвященной Дню воспитателя и дошкольного работника в детском саду № 158.

"Хочу сказать вам слова благодарности за то, что выбрали эту профессию. Я сравниваю всех педагогов со скульпторами, которые "лепят" хороших ребятишек. Вам доверяют самое дорогое – детей, а вы дарите им всю свою любовь и энергию", – обратился к работникам дошкольного учреждения депутат.

За большой вклад в воспитание подрастающего поколения депутат вручил Благодарности Тюменской городской Думы старшему воспитателю Юлии Тагановой и музыкальному руководителю Марине Конищевой. Праздничная планерка завершилась исполнением гимна воспитателя.

Андрей Потапов поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником, на территории избирательного округа № 18 функционируют два муниципальных детских сада и пять частных.

Каждый из них предлагает уникальную атмосферу и разнообразные образовательные программы, которые направлены на всестороннее развитие детей.

"Вы играете ключевую роль в становлении личности детей, в их обучении и воспитании. Ваша преданность делу и забота о каждом ребенке делают этот мир лучше. Спасибо за вашу любовь, терпение и трудолюбие", - обратился к работникам депутат.

Он добавил, что социальная инфраструктура микрорайона Мыс развивается, в 2024 году из областного бюджета были выделены средства на разработку проектно-сметной документации и последующего строительства детского сада на территории жилого комплекса "Звездный городок".

Он заметил, что появление нового детского сада станет важным событием для местных жителей, так как это не только позволит обеспечить дополнительные места для детей, но и создаст новые рабочие места.

Депутат Дмитрий Ошурков, поздравляя работников дошкольного образования с профессиональным праздником, напомнил, что самые теплые воспоминания человека связаны с детством.

"Это счастливое и радостное время постижения мира, первых открытий, это этап, с которого все только начинается, - считает он. - Воспитатель – высокое признание, от его мудрости, внимания к каждому ребёнку зависит наше будущее. Воспитатели ежедневно отдают тепло своих сердец детям, открывают огромный мир человеческого общения и творческих возможностей, закладывают основу характера дошколят, бережно и чутко заботятся о самом дорогом, что есть в жизни каждого человека – маленьких детях".

Поздравления от депутата Алексея Рагозина принимали работники детского сада № 151.

За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство шестеро работников дошкольного учреждения по ходатайству депутата были удостоены поощрений городской Думы.

Почётные грамоты Тюменской городской думы вручены делопроизводителю Ольге Переваловой и машинисту по стирке и ремонту спецодежды Оксане Зуевой.

Благодарностью Тюменской городской думы поощрены младшие воспитатели Мария Ахматеева, Елена Шустова и Екатерина Игловикова, а также повар Ольга Ефимова.

Алексей Вячеславович отметил, что работа в дошкольном учреждении – это призвание. И несмотря на то, что праздник День воспитателя и всех дошкольных работников начали отмечать в нашей стране не так давно, люди, посвятившие себя этой профессии, заслужили глубокое уважение с самого момента появления детских садов.

Депутат выразил всем работникам дошкольного образования искреннюю благодарность за их терпение и мудрость, за ту нежность, теплоту и заботу, которые они ежедневно дарят малышам.

Отметим, что "День воспитателя и всех дошкольных работников" был учреждён 27 сентября 2004 года. Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом.

Праздник изначально возник как общественный, но вскоре отмечался уже во всех регионах Российской Федерации и теперь проходит и на официальном уровне.

Дата приурочена к открытию первого детского сада на Васильевском острове в Санкт-Петербурге осенью 1863 года.

Николай Ступников