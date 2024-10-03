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Всероссийские соревнования по баскетболу на колясках пройдут в Тюмени

Спорт, 12:03 03 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

X Всероссийские соревнования по баскетболу на колясках пройдут в Тюмени с 4 по 6 октября. На паркете спорткомплекса "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) встретятся сборные из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновской, Тюменской областей, Татарстана, Югры, сообщает региональное общество инвалидов.

Команду "Шанс" представит Тюменскую область. В первый день спортсмены встретятся с "Волгой" из Ульяновска и "Крыльями Барса" из Казани.

Подключиться к трансляции игр и поддержать команды можно по ссылке. Подробности в официальной группе ТООО ВОИ.

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# баскетбол на колясках , ВОИ , соревнования

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