Депутат гордумы Наталия Путина приняла работы по благоустройству большого двора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В приёмке работ по благоустройству большой дворовой территории по ул. Олимпийской вместе с жителями, представителями подрядной организации и управляющей компании приняла участие депутат Тюменской городской думы VIII созыва Наталия Путина.

Ремонта местные жители ждали около 40 лет. Сейчас здесь оборудована ливневая канализация, около 100 парковочных мест, появилась площадка для воркаута. Подъезды снабжены пандусами для детских колясок и маломобильных граждан.

"Здесь очень много жителей, поэтому очень много мнений и желаний. Но тем не менее, все работы выполнены, и мне нравится результат. Потому что здесь было комплексное благоустройство, была и смена сетей водоснабжения, теплоснабжения, это сложная конструкция, старые коммуникации. По возможности двор облагородили, получилось достаточно места для парковок", - отметила Наталия Путина.

Она подчеркнула также, что новые парковочные места - это большой плюс для жителей старых домов, потому что изначально их дворы не были рассчитаны на большое количество автомобилей.

В 2023 году во время избирательной кампании к депутату обратилась маломобильная жительница одного из домов с просьбой установить на подъездной группе пандус. Также в самом подъезде были сделаны поручни.

Представитель инициативной группы собственников дома № 47 по ул. Олимпийской Сергей Полухин рассказал, что небольшая задержка благоустройства была связана с ремонтом тепловых сетей.

"Мы в целом довольны. Главное, требовалось сделать пешеходные дорожки, освещение, хорошие парковки и ливнёвки. Это было самым важным для собственников, - поделился он. - Разница между тем, что здесь было и сегодняшним состоянием двора, просто колоссальная".

Он добавил, что ливневая канализация уже прошла проверку недавними дождями и работает отлично - уклон сформирован правильно. "Раньше у некоторых подъездов постоянно стояла вода. Сейчас получилось исключить такие случаи", - рассказал Сергей Полухин.

"Работы завершены. Ремонт сделан на площади около семи тысяч квадратных метров", - добавила заместитель директора по благоустройству управляющей компании по содержанию жилищного фонда Людмила Квашнина.

Николай Ступников