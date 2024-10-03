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Три килограмма "синтетики" изъяла полиция у наркосбытчка в Тюмени

Происшествия, 12:25 03 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сбыт почти трёх кг наркотических средств пресекли полицейские в Тюмени, сообщает региональное УМВД. Задержан местный житель 1999 года рождения, возбуждено уголовное дело.

Оперативники установили, что молодой человек приобретал оптовые партии наркотиков через мессенджер, расфасовывал их на "закладки" и размещал в тайниках.

При обследовании лесного массива полицейские обнаружили "схрон" и изъяли белый порошок. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон массой около 500 гр.

Ещё девять закладок сотрудники полиции нашли на территории Тюменской области. По предварительным данным, общий вес "синтетики" составляет около трёх кг.

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# наркотики , уголовное дело

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