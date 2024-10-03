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Жительница Тюмени расплачивалась в магазинах чужой банковской картой

Происшествия, 17:14 03 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительницу Тюмени подозревают в краже денежных средств с банковского счета, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции № 5 города Тюмени с сообщением о краже с банковского счета около четырех тысяч рублей обратился пенсионер. Пожилой мужчина пояснил, что ему стали приходить смс-сообщения о списании денежных средств, только тогда потерпевший понял, что потерял свою карту.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Ранее судимая местная жительница 1981 года рождения пояснила, что чужую карту обнаружила магазине. С её помощью она оплатила покупки в различных магазинах областного центра.

Возбуждено уголовное дело.

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