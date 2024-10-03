В открытии сквера Леонида Згерского приняли участие городские депутаты

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Торжественное открытие сквера Леонида Згерского, почётного гражданина города, участника Великой Отечественной войны и первого директора Тюменской филармонии прошло при участии депутатов гордумы.

100-летие со дня рождения Леонида Мечиславовича исполнилось в мае 2021 года. К этой дате коллективы Тюменской филармонии, Тюменского концертно-театрального объединения и регионального отделения Союза театральных деятелей России выступили с инициативой присвоить имя Згерского скверу в центре города вблизи улиц Республики и Челюскинцев.

По словам главы города Максима Афанасьева, тюменский сквер не уступает по уровню столичным объектам. В его оформлении были использованы различные интересные решения: уникальная архитектура, мурал и элементы, которые подчеркивают творческий путь Леонида Мечиславовича.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

"Хорошее место, которое давно нуждалось в благоустройстве. Символично, что оно находится в самом центре города, совсем рядом — филармония. Тюмень меняется к лучшему, и благоустройство даже небольших локаций положительно влияет на атмосферу областной столицы в целом", — отметил депутат гордумы Павел Девайкин.

В 2023 году жители Тюмени проголосовали за благоустройство сквера, а затем выбрали одну из предложенных концепций, которая предусматривала наличие сцены для проведения концертов.

Более 18 тыс. жителей выбирали дизайн на платформе Минстроя и "Единой России". В итоге получилось уютное пространство с особой музыкальной атмосферой.

"Тюмень последовательно благоустраивается. Мы наполняем среду интересными объектами с необычными ландшафтными решениями. Внутри центральной части города формируется определённый рекреационный каркас. Хотелось бы, чтобы дальше эта территория развивалась в единой стилистической и функциональной стратегии", — считает депутат Виктор Корчагин.

В основе благоустройства нового общественного пространства лежит идея создания общественного центра притяжения с креативными зонами в музыкальной тематике и малыми архитектурными формами.

В центре сквера установлен арт-объект, изображающий оркестровые колокола, трубы подвешены на раму в форме виолончели — это инструмент, на котором в начале своего творческого пути играл Леонид Згерский.

Ещё одно новшество — стена, на которую в виде спектрограммы нанесли фрагмент песни Юрия Гуляева "Желаю вам" на стихи Роберта Рождественского. Прослушать композицию можно с помощью мобильного приложения.

| Фото: Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

"Это очень красивая, хорошая и уютная территория. Думаю, что сквер станет местом силы для представителей культурной сферы нашего города", — поделился депутат Вадим Долгих.

По словам заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова, благоустройство сквера стало возможным благодаря нацпроекту "Жильё и городская среда".

"Спасибо всем, кто трудился над этим и другими объектами благоустройства в нашем городе. В рамках нацпроекта в этом году в Тюмени завершаются работы в парке Константина Лагунова, общественных пространствах на Московском тракте, 163, ул. Энергостроителей, 10, Мусоргского, 38–40. В следующем году к ним добавятся ещё пять территорий: на ул. Юрия Семовских, Мельничной, Карла Маркса, проездах Солнечном и Геологоразведчиков", — подвёл итог Дмитрий Осипов.

Николай Ступников