Девять месяцев тюрьмы назначили водителю из Югры за нетрезвое вождение

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Октябрьского района ХМАО - Югры вынес Уватский районный суд. В июле 2023 года молодого человека привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. В июле 2024 года подсудимый без водительского удостоверения ехал по автодороге в Уватском районе на принадлежащем его супруге автомобиле ВАЗ-21103, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Водителя остановили сотрудники ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Суд назначил виновному наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, на 2,5 года лишил права управлять транспортными средствами и конфисковал автомобиль ВАЗ-21103 в доход государства.