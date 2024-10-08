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Четырех человек спасли при пожаре в Тюмени сотрудники МЧС

Происшествия, 23:03 07 октября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Четырех человек спасли сотрудники МЧС при пожаре на ул. Александра Протозанова в Тюмени 7 октября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, информация о пожаре на балконе на пятом этаже многоквартирного жилого дома поступила в девятом часу вечера.

“Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади три квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал. Из задымленных помещений пожарные спасли четырех человек, еще пятерых эвакуировали на свежий воздух”, – рассказали в ведомстве.

На тушение пожара привлекались 16 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано пять единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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