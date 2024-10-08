Четырех человек спасли при пожаре в Тюмени сотрудники МЧС
Четырех человек спасли сотрудники МЧС при пожаре на ул. Александра Протозанова в Тюмени 7 октября.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, информация о пожаре на балконе на пятом этаже многоквартирного жилого дома поступила в девятом часу вечера.
“Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади три квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал. Из задымленных помещений пожарные спасли четырех человек, еще пятерых эвакуировали на свежий воздух”, – рассказали в ведомстве.
На тушение пожара привлекались 16 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. Было задействовано пять единиц техники.
Причина пожара устанавливается.