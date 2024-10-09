Дмитрий Антипов работает с жителями в формате открытого диалога

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Главными приоритетами в своей деятельности депутат Тюменской городской думы Дмитрий Антипов считает встречи с тюменцами в ходе личных приёмов, а также практику регулярных объездов и общение с жителями в форме открытого диалога.

Например, в таком формате с жителями дома по ул. Инженерной, 70 обсуждались вопросы благоустройства дворовой и придомовой территорий, обрезки деревьев, оптимальное размещение парковочных мест.

Также по инициативе председателя ТСЖ "Рыбник" совместно с управой Калининского административного округа депутат участвовал в предварительном обсуждении возможности благоустройства дворовой территории по ул. Николая Чаплина, 126-132.

В апреле на заседании гордумы был рассмотрен и принят в работу вопрос об утверждении перечня наказов жителей депутатам VIII созыва. По избирательному округу №2 закреплено 11 наказов, данных депутату Дмитрию Антипову в ходе предвыборной кампании.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Осенью 2023 года завершилось благоустройство дворовых территорий по улицам Мельникайте, 128-130, и Николая Чаплина, 117. Дмитрий Антипов совместно с управой КАО и инициативной группой жильцов обсуждал работы.

Так, на встрече были обсуждены важные моменты: размещение тротуаров и парковочных мест, учтено пожелание жителей оборудовать площадку не только малыми архитектурными формами для малышей, но и многофункциональным кортом для подростков.

За год депутат в общественной приёмной провёл 81 приём граждан. Всего к народному избраннику обратились 56 жителей, через приёмную зарегистрировано семь письменных и 62 устных обращения от граждан и организаций, ни одно из которых не осталось без внимания.

В своём отчете о работе за год Дмитрий Антипов отмечает, что способ подачи обращений значительно сместился в сторону устных обращений. Для более полного ответа ряд обращений был направлен на рассмотрение в уполномоченные органы.

Некоторые факты проверены депутатом лично во время выездов на места. Анализ обращений показывает, что в основном вопросы, задаваемые жителями, касались сферы ЖКХ, благоустройства дворов, безопасности и охраны общественного порядка, жилищной политики, а также экологии и природопользования.

Николай Ступников