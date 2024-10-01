Чемпионом области по шахматам и шашкам по спорту слепых стала тюменская команда "Мечта"

| Фото: реабилитационный центр «Родник» | Фото: реабилитационный центр «Родник»

Статус чемпиона подтвердила тюменская команда "Мечта" по итогам регионального чемпионата по шахматам и шашкам по спорту слепых в реабилитационном центре "Родник". Второе место взяла ишимская команда, а третье заняли "Тюменские орлы", сообщают организаторы.

"Самый напряженный — это второй день, мы сыграли пять игр, — рассказала участница соревнований, председатель Заводоуковской местной организации Всероссийского общества слепых Вера Зиновьева. — Все спортсмены друг друга знают, мы встречаемся каждый год, потому что мы одна большая ВОСовская семья".

В этом году к соревнованиям присоединились юные шахматисты и шашисты Ялуторовской школы-интернат.

"Благодарим нашего постоянного партнера реабилитационный центр "Родник" за теплый прием, за то, что всегда идут нам навстречу, даже если сроки сдвигаются, — выразил признательность заместитель председателя Федерации спорта слепых Тюменской области Алексей Сиваков. — В следующем году планируем несколько иной формат: отдельно проведем соревнования по шашкам и отдельно по шахматам".

Всего в состязаниях приняли участие 70 человек со всего региона: Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Абатского района, Голышманово и других населенных пунктов. Это слабовидящие спортсмены и их сопровождающие. Судействовал традиционно арбитр международной категории Олег Гартунг.