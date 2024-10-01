  • 11 октября 202411.10.2024пятница
  • USD97,2394
    EUR106,5074
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер северный

Более 100 тюменцев посоревнуются в прыжках на батуте

Спорт, 12:01 11 октября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по прыжкам на батуте "Звезды Туры" пройдет на базе СК "Викинг" в Тюмени 12 и 13 октября.

Более 100 участников будут состязаться за звание лучших в дисциплинах: двойной минитрамп, акробатическая дорожка и индивидуальные прыжки на батуте. Личные первенства разыгрываются в каждом виде и каждом разряде, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Победителей и призёров наградят медалями и дипломами соответствующих степеней в каждом виде и в каждом разряде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# батут , турнир

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:01 11.10.2024Более 100 тюменцев посоревнуются в прыжках на батуте
09:38 11.10.2024Более 100 тюменских велосипедистов поучаствуют в чемпионате и первенстве города
17:43 10.10.2024Чемпионом области по шахматам и шашкам по спорту слепых стала тюменская команда "Мечта"
16:27 10.10.2024В ФК "Тюмень" вернулся тренер Сергей Попков