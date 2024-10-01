Более 100 тюменцев посоревнуются в прыжках на батуте

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Турнир по прыжкам на батуте "Звезды Туры" пройдет на базе СК "Викинг" в Тюмени 12 и 13 октября.

Более 100 участников будут состязаться за звание лучших в дисциплинах: двойной минитрамп, акробатическая дорожка и индивидуальные прыжки на батуте. Личные первенства разыгрываются в каждом виде и каждом разряде, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Победителей и призёров наградят медалями и дипломами соответствующих степеней в каждом виде и в каждом разряде.