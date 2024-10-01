В Тюменскую область переселились 83 соотечественника с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

83 члена 27 семей переехали по программе переселения соотечественников в Тюменскую область с начала 2024 года. Большинство из них выбрали для проживания города Ялуторовск, Ишим, Тобольск и Заводоуковский городской округ, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

А за 11 лет действия программы количество репатриантов превысило 3 тыс. человек, что, по оценке ведомства, значительно способствовало развитию экономики и социальной сферы региона. В числе переселенцев - высококвалифицированные специалисты, включая врачей, учителей, инженеров и специалистов сельского хозяйства. По статистике 32,3 % участников программы имеют высшее образование, 54,7 % - среднее профессиональное. Это позволяет им успешно интегрироваться в трудовую деятельность региона и заполнять вакансии, которые долгое время оставались незанятыми местным населением.

Наибольшее количество переселенцев приехали из Казахстана, Таджикистана, Эстонии, Германии, Армении и Киргизии.

Проконсультировать об участии в программе переселения соотечественников можно у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: (3452) 42-60-33; 42-61-26 или на сайте.