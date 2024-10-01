Тобляк похищал чугунные крышки канализационных люков

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в краже чугунных крышек от канализационных люков задержали сотрудники полиции в Тобольске. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК Российской Федерации.

Заявления о кражах поступили в полицию города от собственников. Четыре штуки были похищены в городе, ещё четыре - с базы строительных изделий. Ущерб составил 87 тыс. рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель, сообщает УМВД региона.

Мужчину доставили в отдел полиции, в беседе с оперативниками он признал свою вину и пояснил, что похищал металлические изделия ради личной выгоды.

Тоболяк незаметно от окружающих извлекал чугунные крышки из канализационных колодцев, загружал их в личную "Газель" и сдавал в пункт приёма. За это он выручил 4 тыс. рублей.