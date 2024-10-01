25 тыс. рублей заплатит перевозчик в Ишиме за грубость кондуктора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Межрайонная прокуратура вступилась за 10-летнюю пассажирку, к которой грубо отнеслись в общественном транспорте в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, девочка села в городской автобус, но не смогла оплатить проезд по независящим от нее обстоятельствам. Это разозлило кондуктора, он стал кричать на ребенка, схватил за капюшон одежды и развернул к выходу. По словам очевидцев, девочка была напугана и плакала. На помощь пришел неравнодушный пассажир - он оплатил проезд за ребенка.

Мама девочки обратилась в прокуратуру. Суд взыскал с транспортного предприятия 25 тыс. рублей в пользу потерпевшей стороны и оштрафовал перевозчика на 12 тыс. 500 тыс. рублей за нарушение прав потребителей при оказании услуг.