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25 тыс. рублей заплатит перевозчик в Ишиме за грубость кондуктора

Происшествия, 16:03 14 октября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Межрайонная прокуратура вступилась за 10-летнюю пассажирку, к которой грубо отнеслись в общественном транспорте в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, девочка села в городской автобус, но не смогла оплатить проезд по независящим от нее обстоятельствам. Это разозлило кондуктора, он стал кричать на ребенка, схватил за капюшон одежды и развернул к выходу. По словам очевидцев, девочка была напугана и плакала. На помощь пришел неравнодушный пассажир - он оплатил проезд за ребенка.

Мама девочки обратилась в прокуратуру. Суд взыскал с транспортного предприятия 25 тыс. рублей в пользу потерпевшей стороны и оштрафовал перевозчика на 12 тыс. 500 тыс. рублей за нарушение прав потребителей при оказании услуг.

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# общественный транспорт , перевозчики , прокуратура

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