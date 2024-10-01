О работе за год рассказал тюменский депутат Степан Киричук

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

18 приёмов граждан провёл за год депутат Тюменской городской думы VIII созыва Степан Киричук. В общественную приёмную Степана Михайловича обратились 92 человека, в адрес депутата поступили 41 письменное, а также 42 устных обращения.

Основная тематика обращений - оказание мер социальной поддержки, качество жилищно-коммунальных услуг, благоустройство города и придомовых территорий, содержание и развитие дорожной инфраструктуры и транспортной сети, земельные вопросы.

В 58 % случаев обращение решено положительно, в 42% обратившимся даны разъяснения. Отметим, что с гражданами, не имеющими возможности подойти на приём лично, депутат общался по телефону.

Для этого в рабочем графике Степана Киричука были выделены конкретные дни и часы. С октября 2023 года по настоящее время число телефонных звонков составило 118. Каждый позвонивший получил квалифицированный ответ-консультацию.

Степан Михайлович входит в состав политического совета местного отделения тюменского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия", а также в состав партийной фракции в городской думе.

В течение года депутат работал над исполнением наказов жителей города, сформированных в период избирательной кампании, предыдущего периода депутатской деятельности, а также решал текущие повседневные вопросы.

Депутат является активным участником реализации партийных проектов и текущих дел по оказанию помощи ветеранам, инвалидам, одиноким людям, многодетным семьям, гражданам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства.

За счёт личных денежных средств депутат оказал помощь на сумму более 60 тыс. рублей, является активным участником движения по поддержке жителей прифронтовых территорий. Степаном Киричуком приобретены и переданы на приёмные пункты сбора гуманитарной помощимедикаменты, средства личной гигиены, бытовая химия, продукты и детское питание.

Николай Ступников