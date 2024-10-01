Ключи от новых патрульных машин передал сотрудникам Госавтоинспекции Александр Моор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ключи от 15 новых патрульных автомобилей ДПС передал сотрудникам Госавтоинспекции губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник регионального управления МВД России Александр Смирнов. Торжественная церемония состоялась на Центральной площади 15 октября.

Глава региона подчеркнул, что автоинспекторы выполняют важную для общества работу — обеспечивают безопасность и порядок на дорогах. В своей деятельности они используют разные технические средства: на наиболее опасных участках дорог применяют современные комплексы фотовидеофиксации, а также беспилотные летательные аппараты, но эффективность работы во многом зависит от наличия необходимого количества автопарка, отметил он.

"Поэтому планомерно очередная партия патрульных автомобилей поступает на службу в Тюменской области. Это 15 новых автомашин, 11 из них предназначены для областного полка ДПС. Остальные поедут в муниципалитеты. Обстановка на наших дорогах по-прежнему непростая. Президентом России перед всеми регионами поставлены сложные задачи по снижению числа ДТП и количества пострадавших, погибших в авариях. Нам с вами предстоит большая работа. Но я уверен что все вместе мы сделаем наши дороги безопасными", — сказал Александр Моор, обращаясь к автоинспекторам.

Машины поступили в Тюменскую область в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Они оснащены современным оборудованием и техническими средствами, в том числе системами трехканальных регистраторов, радиостанциями и громкоговорителями. Напомним, в феврале 2024 года в Госавтоинспекцию региона поступили 24 новых внедорожника, которые отлично зарекомендовали себя.

"Это полноприводные автомобили. Объем двигателя — два литра. Мощность — 190 лошадиных сил. Транспортные средства оборудованы системами видеонаблюдения. Оно ведется снаружи спереди и сзади, и в салоне. Эти машины позволяют набрать очень высокую скорость, учитывая полный привод, они хорошо себя ведут на скользких и заснеженных дорогах", — добавил командир полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Тюменской области, полковник полиции Игорь Швец.

Обновление автопарка позволяет ГАИ оставаться самой мобильной службой полиции. Как отметил Игорь Швец, с поступлением такой техники увеличивается маневренность, автоинспекторы смогут преследовать нарушителей даже в полях.

Инна Пахомова