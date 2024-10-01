Тюменец клюшкой для гольфа сломал мужчине глазницу
Происшествия, 14:37 15 октября 2024
| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"
Житель Тюмени 1979 года рождения с переломом правой орбиты поступил медицинское учреждение. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Во время ссоры в одном из гаражных кооперативов по ул. Газовиков тюменец достал из автомобиля клюшку для гольфа и ударил ей оппонента по голове.
Возбуждено уголовное дело по ст. "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальная санкция - лишение свободы на срок до пяти лет.