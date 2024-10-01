Денис Мантуров обсудил с Артемом Жогой повышение эффективности уральского ОПК
Политика, 18:41 15 октября 2024
| Фото: government.ru
Повышение эффективности оборонно-промышленного комплекса в регионах Урала обсудил первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров и полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Как сообщает правительство России, также в центре их обсуждения были вопросы развития промышленности в регионах округа.
Напомним, в правительстве Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа. Президент России Владимир Путин назначил Артёма Жогу своим полномочным представителем в макрорегионе 2 октября 2024 г. Ранее этот пост занимал Владимир Якушев.