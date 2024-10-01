Ишимские аграрии завершают уборку в сложных погодных условиях

| Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева

Выпавший в октябре снег не снизил темпов уборочной кампании в Ишимском районе. Агропредприятия продолжают убирать зерновые даже в непростых погодных условиях, рассказал глава Ишимского района Сергей Ломовцев в своих соцсетях.

| Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева

"Наши специалисты и механизаторы не сдаются и после тщательной очистки техники вновь выходят в поля для завершения уборки. На сегодня убрано 75 тысяч 358 гектаров, что составляет 86 процентов от запланированного объема. Намолот зерна достиг 200 тысяч 842 тонн при урожайности 26,7 центнера с гектара", - уточнил глава муниципалитета.

Вместе с тем, специалисты продолжают осеннюю обработку почвы, несмотря на переувлажненность, вызванную снегом. Это важный этап, который подготовит землю к посевам.

"Благодарю всех, кто сегодня трудится в полях в непростых условиях. Уверен, что вместе мы сможем справиться с любыми вызовами!", - заключил Сергей Ломовцев.