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Ишимские аграрии завершают уборку в сложных погодных условиях

Экономика, 12:12 16 октября 2024

из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева

Выпавший в октябре снег не снизил темпов уборочной кампании в Ишимском районе. Агропредприятия продолжают убирать зерновые даже в непростых погодных условиях, рассказал глава Ишимского района Сергей Ломовцев в своих соцсетях.

из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: из Telegram-канала главы Ишимского района Сергея Ломовцева

"Наши специалисты и механизаторы не сдаются и после тщательной очистки техники вновь выходят в поля для завершения уборки. На сегодня убрано 75 тысяч 358 гектаров, что составляет 86 процентов от запланированного объема. Намолот зерна достиг 200 тысяч 842 тонн при урожайности 26,7 центнера с гектара", - уточнил глава муниципалитета.

Вместе с тем, специалисты продолжают осеннюю обработку почвы, несмотря на переувлажненность, вызванную снегом. Это важный этап, который подготовит землю к посевам.

"Благодарю всех, кто сегодня трудится в полях в непростых условиях. Уверен, что вместе мы сможем справиться с любыми вызовами!", - заключил Сергей Ломовцев.

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# АПК , Ишимский район , Сергей Ломовцев , уборочная кампания

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