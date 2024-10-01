На Метелевском водозаборе завершилась реконструкция насосной станции

| Фото: Пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: Пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

Системный проект по реконструкции насосной станции первого подъема на Метелевском водозаборе завершил "Росводоканал Тюмень" - она обеспечивает подъем воды из реки и ее транспортировку на очистные сооружения, сообщает пресс-служба компании.

Отремонтирован и укреплен конструктив здания. Произведена гидроизоляция аванкамеры – части станции, которая находится под водой. Заменена запорная арматура. Вместо трех устаревших насосов установлено современное энергоэффективное насосное оборудование с частными преобразователями.

"Частотно-регулируемое оборудование позволяет изменять частоту вращения насосного агрегата. Это повышает ресурс насосов и двигателей. Мы можем поднимать из реки ровно столько воды, сколько требуется очистить в данное время. Такое оборудование позволяет экономить ресурс наносных агрегатов и повышает качество работы реагентов в процессе водоподготовки", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Установлена автоматическая система управления технологическими процессами российских производителей. По оценкам специалистов, отечественное оборудование надежно и удобно в эксплуатации.

Реконструкция насосной станции первого подъема проведена в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между правительством Тюменской области, администрацией города и тюменским водоканалом. Она стала еще одним масштабным мероприятием, нацеленным на повышение качества и надежности водоснабжения в тюменской агломерации.