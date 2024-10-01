Мошенники обманули жительницу Ишима на миллион рублей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более миллиона рублей похитили мошенники у жительницы Ишима, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации "Мошенничество".

Потерпевшая рассказала следователю, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение о том, что у нее имеются кредитные обязательства и их нужно срочно погасить.

Оформив кредиты в банках, женщина перевела средства на указанный номер. Злоумышленники выслали ей документы якобы банков о том, что статус кредитов является закрытым. Но когда ей стали приходить SMS о просроченных кредитах, женщина незамедлительно обратилась в полицию.