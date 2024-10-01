Единый документ территориального планирования упростит развитие тюменской агломерации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый документ территориального планирования по Тюменскому району будет утверждать региональное правительство. Соответствующие изменения в закон о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Тюменской области приняли депутаты облдумы на 32-м заседании 17 октября.

Единый документ территориального планирования сохраняет все предусмотренные Градостроительным кодексом РФ процедуры неизменными. Поправки не означают перераспределения ключевых полномочий, но позволят более эффективно использовать территорию тюменской агломерации для развития дорожно-транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиций и расширения возможностей жителей.

"Формулировка проекта закона сложная, но на самом деле мы имеем дело с технической процедурой. Сегодня есть три основных документа, которые на протяжении многих лет регулируют градостроительную политику Тюменского района. Документ обобщает их, и администрировать его должна та же, единая структура", - пояснил на заседании заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Отметим, что город Тюмень и Тюменский район – крупнейшая в регионе агломерация. На ее территории реализуются проекты как областного, так и федерального значения, а это сложные и многогранные процессы, где задействованы структуры разного уровня. Принятые изменения позволят синхронизировать их в интересах жителей и дальнейшего развития территории.