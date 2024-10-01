Тюменские депутаты Наталия Путина и Наталья Проскурякова особое внимание уделяют работе с наказами жителей

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

82 наказа жителей поступило депутату Тюменской городской думы VIII созыва по 25-му избирательному округу Наталии Путиной в ходе избирательной кампании в 2023 году. Все наказы были учтены и направлены в гордуму, Наталия Юрьевна осуществляет постоянный контроль их исполнения.

В основном предложения и пожелания избирателей касались комплексного благоустройства дворов, капитального ремонта. Полностью или частично в настоящее время выполнено 16 наказов.

Избирательный округ Наталии Путиной расположен в границах улиц 30 лет Победы, Монтажников, Широтной и Пермякова и включает в себя первый, второй и третий микрорайоны.

Здесь проживает почти 24 тыс. тюменцев. На территории 25-го избирательного округа находятся три филиала городской поликлиники № 12, две общеобразовательные школы, пять детских садов, учреждения спорта и культуры.

В гордуме Наталия Путина является заместителем председателя постоянной комиссии по социальному развитию и членом постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

С октября 2023 года депутатом проведен 91 приём граждан. Состоялось 38 встреч с тюменцами, на которых присутствовали 813 человек. За год зарегистрировано 60 обращений жителей и представителей организаций.

Отметим, что к Наталии Путиной обращаются также тюменцы из других районов города. 17 обращений поступили от представителей предприятий, учреждений и организаций, 43 — от граждан, из них 30 — от пенсионеров.

Обращения касались поощрения наградами Тюменской городской думы, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки.

40% обращений были решены положительно, по остальным вопросам проведены консультации, обратившимся даны разъяснения и рекомендации о способах решения возникающих вопросов. Три обращения остаются в работе депутата.

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Одним из важнейших направлений работы депутата Натальи Геннадиевны Проскуряковой также является реализация наказов избирателей, полученных во время предвыборной кампании 2023 года.

Работу с наказами депутат ведёт во взаимодействии с управой Калининского округа Тюмени и отраслевыми органами администрации города. С октября 2023 года выполнено два масштабных наказа.

Так, по адресу ул. Луначарского, 14 вблизи вечерней общеобразовательной школы № 2 обустроена новая автопарковка. Здесь расположено большое количество учреждений, точек общепита, образовательных организаций и спортивных сооружений.

Парковочные места всегда были в дефиците. С появлением обустроенной автостоянки данная проблема решена.

Другой важный пункт в перечне наказов — снос долгостроя в районе улиц Герцена, Камышинской, Смоленской и Дзержинского — реализован в текущем году. Дальнейшая судьба освобождённой территории будет решаться с учётом интересов горожан.

В плановом порядке ремонтировались жилые многоквартирные дома, осуществлялась подготовительная работа по благоустройству дворов на избирательном округе.

В рабочем порядке решались вопросы очистки территории округа от снега и наледи в зимний период, осуществлялся контроль работ по санитарной и формовочной обрезке зелёных насаждений, возобновлено освещение ул. Огарева, произведён ямочный ремонт проезжей части.

За год в общественной приёмной депутата проведено 30 личных приёмов граждан, в ходе которых было получено семь письменных обращений, все они были своевременно рассмотрены депутатом.

Полученные в ходе личных встреч обращения Наталья Геннадиевна старается решать оперативно, адресуя при необходимости в отраслевые департаменты администрации города.

Николай Ступников