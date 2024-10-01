О своей работе за год рассказал тюменский депутат Сергей Пыхалов

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Важная составляющая в работе депутата Тюменской городской думы VIII созыва Сергея Анатольевича Пыхалова - приём граждан и работа с обращениями жителей.

Для оперативного реагирования на вопросы и обращения они принимались по телефону, на электронную почту, посредством мессенджеров, а также через социальные сети.

За год непосредственно в общественную приемную депутата обратились более 50 человек, зарегистрировано 42 обращения, в том числе, два коллективных.

Основные вопросы, с которыми обращаются жители, - улучшение жилищных условий, помощь семьям и одиноко проживающим гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Волнует жителей Тюмени и работа управляющих компаний, а также начисление платежей за коммунальные услуги, обрезка деревьев, работа общественного транспорта и благоустройство дворов.

С начала созыва Сергей Анатольевич входит в состав постоянных комиссий по городскому общественному самоуправлению и по социальному развитию, а также комиссии по поощрениям и по присвоению звания "Почетный гражданин города Тюмени".

За год депутат принял участие в 10 заседаниях Тюменской городской думы, а также в 39 заседаниях комиссий и рабочих групп, членами которых он является. В частности, на встрече депутатов с главой Тюмени Сергей Пыхалов участвовал в обсуждении проекта "О бюджете города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

По обозначенным в обращениях граждан вопросам принимались меры, в соответствующие ведомства направлялись депутатские запросы, проходили встречи с их руководителями.

Помимо работы в приёмной, депутат регулярно проводит встречи с трудовыми коллективами предприятий различных форм собственности, а также выездные встречи с жителями города. При необходимости к проведению таких мероприятий привлекаются специалисты и руководители органов местного самоуправления.

Так, состоялись встречи с трудовым коллективом поликлиники № 12, с представителями совета ветеранов Калининского административного округа, с членами клуба инвалидов "Вера", городского клуба ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов при ДНК "Строитель", с поисковым отрядом "Память сердца" лицея № 34.

Особое внимание депутат уделяет военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи, тесно сотрудничая с ветеранскими организациями и участниками боевых действий. Также Сергей Пыхалов активно поддерживает волонтёрские движения.

Николай Ступников